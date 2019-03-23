НАТО планирует построить в Польше склад для хранения военной техники США

По словам генсека альянса, на строительство, которое будет начато летом, уйдёт два года.

НАТО будет вкладывать средства в размещение американской военной техники в Польше, предоставляя союзническую поддержку стратегии Вашингтона по быстрому усилению Европы войсками в случае российского вторжения. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Альянс планирует построить рядом с авиабазой в польском Повидзе объект, где будут храниться американские бронированные машины, вооружение и боеприпасы. На строительство потратят 260 миллионов долларов. Как рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, оно начнётся летом и займёт около двух лет.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ответит России на размещение ракет у собственных границ.