НАТО планирует построить в Польше склад для хранения военной техники США

НАТО будет вкладывать средства в размещение американской военной техники в Польше, предоставляя союзническую поддержку стратегии Вашингтона по быстрому усилению Европы войсками в случае российского вторжения. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
Альянс планирует построить рядом с авиабазой в польском Повидзе объект, где будут храниться американские бронированные машины, вооружение и боеприпасы. На строительство потратят 260 миллионов долларов. Как рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, оно начнётся летом и займёт около двух лет.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ответит России на размещение ракет у собственных границ.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени