Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида

Согласно подсчётами учёных, он весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину.

Палеонтологи из Альбертского университета восстановили внешность обнаруженного ещё в 1991 году тираннозавра рекса, прозванного Скотти. Окаменелость находилась в твёрдом песчанике, поэтому на раскопки и описание находки ушло больше десяти лет.

Некоторые кости динозавра были измерены ранее, но полный скелет описали только сейчас. Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.

Также исследователи установили примерный возраст, в котором погиб Скотти, — тридцать с небольшим лет. Для представителей данного вида он считался достаточно пожилым. А многочисленные повреждения на скелете свидетельствуют о том, что его жизнь была полна опасностей. Так, у Скотти, возможно, были сломаны рёбра, а на хвосте есть следы от укусов.

Научная работа принадлежит палеонтологам Скотту Пирсонсу IV (W. Scott Persons IV), Филипу Керри (Philip J. Currie) из Альбертского университета и Грегори Эриксону (Gregory M. Erickson) из Университета штата Флорида. Исследование опубликовано на сайте Альбертского университета.

А австралийские учёные нашли фрагменты ранее не известных маленьких динозавров. Новый вид было решено назвать галеонозаврами.