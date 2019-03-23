Подсчитана доля заядлых курильщиков среди россиян

Среди распространённых причин, по которым граждане курят, — привычка, нехватка воли.

22,5% россиян курят ежедневно, а 5,4% вообще не могут жить без сигарет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, имеющиеся в распоряжении телеканала РБК.

В опросе принимали участие граждане старше 15 лет. Как выяснилось, среди 15–19 летних ежедневно курят 6,9 процента, в возрасте 20–24 лет — порядка 23 процентов, 25–29 лет — 29,7%, от 30 до 39 лет — 29,9%. Самой курящей оказалась группа от 40 до 50 лет — 32,5%.

Среди причин, по которым россияне курят, — привычка, недостаточно сильная воля, чтобы бросить курить. Также россияне употребляют табачные изделия, чтобы заглушить аппетит и для успокоения.

Аналитики американской инициативной группы The Tobacco Atlas ранее подсчитали, что из всего населения Земли (примерно 7,5 миллиарда человек) курят около одного миллиарда, ежегодно скуривая 5,7 млрд сигарет.

Ранее план постепенного отказа от продажи табака в России внесли в кабмин.