Порошенко рассказал о "приближении" Украины к Евросоюзу и НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что в обозримом будущем страна приблизится к возможности войти в состав Европейского союза и стать членом Североатлантического альянса.
— В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО, — сказал украинский лидер, выступая в Черновцах.
Порошенко отметил, что это не означает членства и в ЕС, и в НАТО, так как государство может не пересечь "финишную ленточку".
Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции курс в ЕС и НАТО.
Ранее Пётр Порошенко назвал двух врагов Украины на пути в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени