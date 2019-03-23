Порошенко рассказал о "приближении" Украины к Евросоюзу и НАТО

Украинский лидер подчеркнул, что без членства в этих структурах мир и безопасность в государстве "будут зависеть от России".

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что в обозримом будущем страна приблизится к возможности войти в состав Европейского союза и стать членом Североатлантического альянса.

— В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО, — сказал украинский лидер, выступая в Черновцах.

Порошенко отметил, что это не означает членства и в ЕС, и в НАТО, так как государство может не пересечь "финишную ленточку".

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции курс в ЕС и НАТО.

Ранее Пётр Порошенко назвал двух врагов Украины на пути в Евросоюз и Североатлантический альянс.