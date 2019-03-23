Порошенко: Медведчук и Бойко пытаются посадить Украину "на газовую иглу"

На встрече с главой российского правительства украинские политики поднимали вопрос восстановления торгово-экономических связей между Украиной и Россией.

Украинский лидер Пётр Порошенко раскритиковал поездку представителей партии "За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию, где они провели встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Президент Украины, в частности, обвинил их в попытке "повесить" Незалежную на "российскую газовую иглу".

— Они экономику обсуждают. Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, — говорит Порошенко.

Кроме того, по мнению украинского лидера, Медведчук и Бойко обсуждают союзы, которые будут созданы после президентских и парламентских выборов.

Напомним, что Юрий Бойко и Виктор Медведчук обсудили накануне с российским премьером пути восстановления торгово-экономических связей между Украиной и Россией. На переговорах присутствовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Стороны, в частности, обсуждали вопрос поставок газа на Украину. Глава российской компании заявил о готовности начать переговоры о прямых поставках голубого топлива.

Визит политиков в Москву заинтересовал Службу безопасности Украины, которая намерена дать ему правовую оценку.