СК возбудил дело после гибели четырёх рабочих при пожаре под Липецком

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СК возбудил дело после гибели четырёх рабочих при пожаре под Липецком

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Фото: © СУ СКР по Липецкой области

По факту смерти четверых мужчин при пожаре на сельхозбазе в селе Конь-Колодезь Липецкой области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщает региональное управление СКР.

<p>Фото: © СУ СКР по Липецкой области</p>

В результате пожара погибли четверо жителей Хлевенского района, занимавшиеся фасовкой овощей, — говорится в сообщении.

Как писал Лайф, трагедия произошла сегодня утром в ангаре сельхозпредприятия в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Причины возгорания, повлёкшего гибель рабочих, выясняются.

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