СК возбудил дело после гибели четырёх рабочих при пожаре под Липецком

По факту смерти четверых мужчин при пожаре на сельхозбазе в селе Конь-Колодезь Липецкой области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом сообщает региональное управление СКР.
— В результате пожара погибли четверо жителей Хлевенского района, занимавшиеся фасовкой овощей, — говорится в сообщении.
Как писал Лайф, трагедия произошла сегодня утром в ангаре сельхозпредприятия в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Причины возгорания, повлёкшего гибель рабочих, выясняются.
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