СМИ узнали о скандальной ссоре Кейт Миддлтон с лучшей подругой

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СМИ узнали о скандальной ссоре Кейт Миддлтон с лучшей подругой

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Фото: © Twitter/celebsnews12

Вмешаться в конфликт и помирить дам пытался принц Уильям, однако это не помогло.

Герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери, увидев в ней конкурентку. Об этом сообщает The Sun.

Противостояние между двумя бывшими ранее близкими подругами оказалось сильнее, чем предполагалось изначально.

Хорошо известно, что Кейт и Роуз ужасно поссорились. Раньше они были близки, однако теперь это не так, — рассказал источник газеты.

Вмешаться в конфликт двух дам и помирить их пытался принц Уильям, однако Кейт попросила супруга вывести Ханбери из круга ближайших друзей пары.

Ранее Лайф рассказывал, как герцогиня сама налила себе пива в ирландском пабе.

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