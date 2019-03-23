СМИ узнали о скандальной ссоре Кейт Миддлтон с лучшей подругой

Вмешаться в конфликт и помирить дам пытался принц Уильям, однако это не помогло.

Герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери, увидев в ней конкурентку. Об этом сообщает The Sun.

Противостояние между двумя бывшими ранее близкими подругами оказалось сильнее, чем предполагалось изначально.

Kate Middleton has explosive fall-out with glamorous best friend and tells Prince William to 'phase her out' https://t.co/n3OabBbApU — The Sun (@TheSun) 22 марта 2019 г.

— Хорошо известно, что Кейт и Роуз ужасно поссорились. Раньше они были близки, однако теперь это не так, — рассказал источник газеты.

Вмешаться в конфликт двух дам и помирить их пытался принц Уильям, однако Кейт попросила супруга вывести Ханбери из круга ближайших друзей пары.

Ранее Лайф рассказывал, как герцогиня сама налила себе пива в ирландском пабе.