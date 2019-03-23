Мединский отреагировал на предложение Шнурова распустить Минкультуры

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Мединский отреагировал на предложение Шнурова распустить Минкультуры

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Владимир Мединский. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Член правительства напомнил музыканту, что "министерства культуры есть везде, во всех странах".

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал предложение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова распустить это ведомство.

Он не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет Министерства культуры, Департамента культуры, чем страну, где они есть, — приводит слова Мединского РИА "Новости".

Напомним, Сергей Шнуров предложил разогнать министерство в ходе слушаний законопроекта "О культуре" в Госдуме. По его мнению, "ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры".

Ранее Шнуров объяснил фразу "Пушкин — наше не всё", сказанную также в Госдуме.

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