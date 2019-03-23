Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает первый день рождения в колонии

Экс-главу МЭР поздравило руководство колонии и те, кому он читает лекции по экономике.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который сегодня отмечает первый день рождения в колонии, чувствует себя хорошо. В честь 63-летия осуждённому разрешено свидание с женой. Об этом рассказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

— Скоро подъедет его супруга. Ему разрешено на сегодня свидание с женой, он ждёт её приезда. Чувствует себя хорошо. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее, — сказал он в эфире "Говорит Москва".

Улюкаева поздравило руководство колонии и его "студенты" — люди, которым он читает лекции по экономике. Максименко также отметил, что бывший министр "очень непроблемный, ведёт себя хорошо". По его словам, у руководства учреждения нет к осуждённому ни замечаний, ни нареканий.

Напомним, что экс-глава МЭР был этапирован в исправительную колонию № 1 в Тверской области в мае 2018 года. Улюкаева приговорили к восьми годам заключения и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов.