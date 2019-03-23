В Крыму заявили, что жителям полуострова безразличны выборы на Украине

Более того, крымчане не могут поехать на территорию украинского государства, так как это всегда связано с определённой опасностью.

Жителям Крыма, как и российским гражданам, безразличны выборы на территории другого государства. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, комментируя сообщения украинской прокуратуры, что крымчане смогут проголосовать на выборах президента Украины в любом городе на территории Незалежной.

— Крымчане — это граждане России, и они не отождествляют себя с другим государством, поэтому им неинтересны выборы в чужой стране, — приводит слова Иоффе РИА "Новости".

По его словам, власти Украины продолжают считать жителей Крыма своими гражданами, так как искусственно усложнили для них процедуру выхода из гражданства. Кроме того, крымчане не могут свободно поехать на территорию украинского государства, чтобы подать заявление, так как это всегда связано с определённой опасностью.

— Крымчане абсолютно добровольно получили российские паспорта, ощущают себя гражданами России, и на этом нужно ставить точку, — сказал глава ОП Крыма.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.