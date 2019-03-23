Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Спортсменка призналась, что не сомкнула глаз, поэтому "чуть-чуть поспит, и тогда радость будет зашкаливать".

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех. В этом 16-летняя спортсменка призналась журналистам.

— После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест — сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд, — сказала она.

Загитова сообщила, что у неё ещё не было времени остаться с собой наедине и всё осмыслить. По словам юной чемпионки, сегодня она не сомкнула глаз. Она отметила, что "чуть-чуть поспит, и тогда радость будет зашкаливать".

Напомним, 16-летняя Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Она безупречно откатала короткую и произвольную программы и сумела подняться на верхнюю ступень пьедестала. Спортсменку поздравил президент РФ Владимир Путин, назвав победу россиянки триумфальным свершением.