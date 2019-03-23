Во Франции из мэрий массово крадут портреты Макрона

Полиция провела 16 обысков и взяла под стражу 21 человека. Судебные разбирательства начаты в отношении 14 человек.

Во Франции активисты экологических движений врываются в мэрии и в знак протеста крадут портреты президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Parisien.

Случаи были зафиксированы в разных городах, в том числе в столице — Париже — в течение последнего месяца.

⚡️ BREAKING ⚡️

En cette journée de mobilisation climat, 11 militants de @AnvCop21 Ancenis ont décrochés le 24ème portrait présidentiel à la mairie de #Ancenis! Le vide laissé à la mairie symbolise le vide de la politique sociale et climatique d’@emmanuelmacron ! #SortonsMacron pic.twitter.com/Jw6O7nwd4I — GIGNV (@gignv44) 16 марта 2019 г.

За акциями стоят активисты-экологи, в том числе из движения Anv-COP21. Они пытаются привлечь внимание общественности к "бездействию властей" по вопросу предотвращения изменения климата.

По данным организации, активисты сняли 27 портретов Макрона. В отношении 14 человек начаты судебные разбирательства.

Ранее Лайф писал, что Эмманюэль Макрон предложил создать европейский банк по климату.