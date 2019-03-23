Во Франции из мэрий массово крадут портреты Макрона

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Во Франции из мэрий массово крадут портреты Макрона

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Фото: © Twitter/bizimugi

Полиция провела 16 обысков и взяла под стражу 21 человека. Судебные разбирательства начаты в отношении 14 человек.

Во Франции активисты экологических движений врываются в мэрии и в знак протеста крадут портреты президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Parisien.

Случаи были зафиксированы в разных городах, в том числе в столице — Париже — в течение последнего месяца.

За акциями стоят активисты-экологи, в том числе из движения Anv-COP21. Они пытаются привлечь внимание общественности к "бездействию властей" по вопросу предотвращения изменения климата.

По данным организации, активисты сняли 27 портретов Макрона. В отношении 14 человек начаты судебные разбирательства.

Ранее Лайф писал, что Эмманюэль Макрон предложил создать европейский банк по климату.

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