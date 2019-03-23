Северная Македония на год продлила безвизовый режим для российских туристов

Северная Македония ещё на год продлила право безвизового въезда в республику на срок не более 90 дней для российских граждан, сообщает МИД РФ.
— Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, — уточняется в сообщении МИД РФ.
Чтобы въехать в Северную Македонию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода, российским туристам нужны будут только загранпаспорт и страховой полис.
Однако уточняется, что данное соглашение не отменяет получения специальных виз гражданами РФ, которые намерены вести трудовую или предпринимательскую деятельность в республике.
Ранее Лайф рассказал, что Россия признала Македонию под её новым названием.
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