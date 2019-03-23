В Хасавюрте после массового отравления госпитализированы более 80 человек

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В Хасавюрте после массового отравления госпитализированы более 80 человек

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Тяжёлых случаев не зарегистрировано, ситуация находится на контроле министра здравоохранения РД.

В Дагестане 86 человек, в том числе 72 ребёнка, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает республиканское Министерство здравоохранения.

Состояние пострадавших преимущественно лёгкой степени, тяжёлых случаев не зарегистрировано, — рассказали в Минздраве.

Как уточняется, пациенты в полном объёме получают медицинскую помощь.

За ситуацией следит министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, заместитель которого посетил больницу Хасавюрта, чтобы лично ознакомиться с процессом оказания помощи госпитализированным людям.

Ранее Лайф писал, что в Казбековском районе Дагестана 71 человек отравился загрязнённой водой.

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