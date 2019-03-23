В Хасавюрте после массового отравления госпитализированы более 80 человек

В Дагестане 86 человек, в том числе 72 ребёнка, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает республиканское Министерство здравоохранения.
— Состояние пострадавших преимущественно лёгкой степени, тяжёлых случаев не зарегистрировано, — рассказали в Минздраве.
Как уточняется, пациенты в полном объёме получают медицинскую помощь.
За ситуацией следит министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, заместитель которого посетил больницу Хасавюрта, чтобы лично ознакомиться с процессом оказания помощи госпитализированным людям.
Ранее Лайф писал, что в Казбековском районе Дагестана 71 человек отравился загрязнённой водой.
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