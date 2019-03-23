Ляшко нашёл в себе сходства с Черчиллем

Лидер Радикальной партии уверен, что похож на британского политика своей смелостью, готовностью принимать ответственность.

Кандидат в президенты Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал, что его вдохновляет премьер-министр Великобритании середины XX века Уинстон Черчилль. Более того, Ляшко считает себя похожим на Черчилля.

— Я даже похож на него, и у нас политика одинаковая. Он не боялся брать на себя ответственность, не прогибался перед международными партнёрами и жёстко отстаивал интересы своей страны, — заявил лидер Радикальной партии.

До дня выборов президента Украины осталась одна неделя. Согласно последнему рейтингу, Ляшко нет среди лидеров предвыборной гонки. Вместе с действующим главой государства он попал ещё и в антирейтинг кандидатов.