Медведев ответит на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт прямой эфир VKLive 29 марта, в ходе которого будет отвечать на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".
— Задать вопрос премьеру смогут все зарегистрированные пользователи "ВКонтакте". Это можно сделать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым", — сообщила пресс-служба кабмина.
Ответы Медведева будут также транслироваться на его официальной странице и на странице Правительства РФ.
Ранее глава кабмина подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства. Путешествие будет посвящено 200-летию открытия материка экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
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