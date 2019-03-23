Медведев ответит на вопросы пользователей "ВКонтакте"

Спросить главу кабмина обо всём, что их интересует, смогут все зарегистрированные юзеры соцсети.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт прямой эфир VKLive 29 марта, в ходе которого будет отвечать на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте".

— Задать вопрос премьеру смогут все зарегистрированные пользователи "ВКонтакте". Это можно сделать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым", — сообщила пресс-служба кабмина.

Ответы Медведева будут также транслироваться на его официальной странице и на странице Правительства РФ.

Ранее глава кабмина подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства. Путешествие будет посвящено 200-летию открытия материка экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.