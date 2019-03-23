МИД России назвал пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии

Бомбардировки Югославии, начатые Североатлантическим альянсом 24 марта 1999 года и продолжавшиеся 78 дней, являются актом агрессии, которым были грубо нарушены основополагающие принципы международного права. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.
— Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ отметили, что тяжёлое бремя ответственности за бомбардировки суверенного независимого европейского государства лежит как на руководстве альянса, так и на входящих в него странах, принявших участие в агрессии против Югославии.
В ведомстве подчеркнули, что смыть "пятно позора" не сможет усиленное втягивание балканских стран в НАТО, которое лишь усугубляет общественные противоречия и разделительные линии в регионе.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад не допустит расследования преступлений НАТО в Югославии.
Ранее Лайф сообщал, что бомбардировки НАТО Югославии назвал правильными глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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