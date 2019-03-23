МИД России назвал пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии

В ведомстве констатировали, что альянс в результате нападения подорвал механизмы, обеспечивавшие мир и безопасность в Европе на протяжении многих десятилетий.

Бомбардировки Югославии, начатые Североатлантическим альянсом 24 марта 1999 года и продолжавшиеся 78 дней, являются актом агрессии, которым были грубо нарушены основополагающие принципы международного права. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

— Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что тяжёлое бремя ответственности за бомбардировки суверенного независимого европейского государства лежит как на руководстве альянса, так и на входящих в него странах, принявших участие в агрессии против Югославии.

В ведомстве подчеркнули, что смыть "пятно позора" не сможет усиленное втягивание балканских стран в НАТО, которое лишь усугубляет общественные противоречия и разделительные линии в регионе.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад не допустит расследования преступлений НАТО в Югославии.

Ранее Лайф сообщал, что бомбардировки НАТО Югославии назвал правильными глава МИД ФРГ Хайко Маас.