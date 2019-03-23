Жасмин рассказала, откуда у неё деньги на "бентли" за 33,5 млн рублей

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Жасмин рассказала, откуда у неё деньги на "бентли" за 33,5 млн рублей

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Фото: © Instagram / jasmin

Исполнительница отметила, что обеспечивает себя за счёт многочисленных сольных концертов.

Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительного своего дорогого автомобиля. Как написала артистка в "Инстаграме", муж не дарил ей автомобиль "Бентли" стоимостью 33,5 млн рублей, а на него она заработала сама.

Я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене. Неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на "запорожце"? — пишет она.

Исполнительница отметила, что обеспечивает себя за счёт многочисленных сольных концертов. Более того, Жасмин подчёркивает, что помогает детям с синдромом Дауна, слепым и матерям-одиночкам.

<p>Фото: © Super</p>

Как сообщалось ранее, в новом люксовом автомобиле певицу увидели во время похорон Юлии Началовой.

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