Жасмин рассказала, откуда у неё деньги на "бентли" за 33,5 млн рублей

Исполнительница отметила, что обеспечивает себя за счёт многочисленных сольных концертов.

Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительного своего дорогого автомобиля. Как написала артистка в "Инстаграме", муж не дарил ей автомобиль "Бентли" стоимостью 33,5 млн рублей, а на него она заработала сама.

— Я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене. Неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на "запорожце"? — пишет она.

Исполнительница отметила, что обеспечивает себя за счёт многочисленных сольных концертов. Более того, Жасмин подчёркивает, что помогает детям с синдромом Дауна, слепым и матерям-одиночкам.

Как сообщалось ранее, в новом люксовом автомобиле певицу увидели во время похорон Юлии Началовой.