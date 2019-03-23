Папа римский принял отставку кардинала, обвиняемого в укрывательстве педофилов

Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Сантьяго кардинала Рикардо Эссати Андрельо, который захотел оставить пост из-за обвинений в укрывательстве священников-педофилов. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
Высокопоставленный иерарх является фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священнослужителей. Речь идёт, в частности, о деле влиятельного чилийского священника Фернандо Карадимы, которого католическая церковь признала в 2011 году виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и лишила сана.
Временно исполняющим обязанности архиепископа Чили назначен представитель ордена капуцинов епископ города Копиапо Селестино Брако.
Рикардо Эссати Андрелло не первый архиепископ, покинувший пост на фоне скандала. В октябре 2018 года папа римский лишил духовного сана двух чилийских епископов-педофилов и удовлетворил прошения об отставке трёх иерархов, обвинённых в укрывательстве коллег.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени