Папа римский принял отставку кардинала, обвиняемого в укрывательстве педофилов

Читайте также

Папа римский принял отставку кардинала, обвиняемого в укрывательстве педофилов

15

Папа Римский Франциск. Фото: © vaticannews

Высокопоставленный иерарх является фигурантом расследования о сокрытии преступлений против несовершеннолетних.

Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Сантьяго кардинала Рикардо Эссати Андрельо, который захотел оставить пост из-за обвинений в укрывательстве священников-педофилов. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Высокопоставленный иерарх является фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священнослужителей. Речь идёт, в частности, о деле влиятельного чилийского священника Фернандо Карадимы, которого католическая церковь признала в 2011 году виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и лишила сана.

Временно исполняющим обязанности архиепископа Чили назначен представитель ордена капуцинов епископ города Копиапо Селестино Брако.

Рикардо Эссати Андрелло не первый архиепископ, покинувший пост на фоне скандала. В октябре 2018 года папа римский лишил духовного сана двух чилийских епископов-педофилов и удовлетворил прошения об отставке трёх иерархов, обвинённых в укрывательстве коллег.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×