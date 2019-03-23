Сюжет первой серии нового сезона "Игры престолов" утёк в Сеть

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Сюжет первой серии нового сезона "Игры престолов" утёк в Сеть

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Кадр из фильма "Игра престолов". © HBO

Сюжет первой серии заключительной, восьмой части "Игры престолов" слили в Сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.

Видео с полным сюжетом первого эпизода залили на YouTube, но вскоре оно было удалено. Распространил информацию блогер TheRealFrikiDoctor, который уже был замечен в таких сливах.

Спойлеры, несмотря на быстрое удаление, успели разлететься в соцсетях.

Премьера восьмого сезона состоится 14 апреля.

Ранее Лайф назвал даты выхода всех серий финального сезона "Игры престолов".

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