Сюжет первой серии нового сезона "Игры престолов" утёк в Сеть

Сюжет первой серии заключительной, восьмой части "Игры престолов" слили в Сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Видео с полным сюжетом первого эпизода залили на YouTube, но вскоре оно было удалено. Распространил информацию блогер TheRealFrikiDoctor, который уже был замечен в таких сливах.
Спойлеры, несмотря на быстрое удаление, успели разлететься в соцсетях.
Премьера восьмого сезона состоится 14 апреля.
Ранее Лайф назвал даты выхода всех серий финального сезона "Игры престолов".
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