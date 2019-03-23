В Париже задержали около полусотни участников протеста "жёлтых жилетов"

В столице Франции правоохранители задержали 51 человека в ходе протестной акции "жёлтых жилетов". Об этом со ссылкой на префектуру полиции Парижа сообщает BFM TV.
В качестве превентивной меры стражи порядка провели 4688 профилактических досмотров.
Напомним, 23 марта во Франции проходит 19-я акция протеста "жёлтых жилетов". По словам министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра, в ходе демонстраций протестующие нанесли ущерб в размере 200 миллионов долларов.
Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал не поднимать армию против протестующих.
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