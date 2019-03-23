В Париже задержали около полусотни участников протеста "жёлтых жилетов"

За нарушение зоны запрета на демонстрации оштрафованы по меньшей мере 29 манифестантов.

В столице Франции правоохранители задержали 51 человека в ходе протестной акции "жёлтых жилетов". Об этом со ссылкой на префектуру полиции Парижа сообщает BFM TV.

В качестве превентивной меры стражи порядка провели 4688 профилактических досмотров.

Напомним, 23 марта во Франции проходит 19-я акция протеста "жёлтых жилетов". По словам министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра, в ходе демонстраций протестующие нанесли ущерб в размере 200 миллионов долларов.

Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал не поднимать армию против протестующих.