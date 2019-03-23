Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 за просмотр всех фильмов Marvel подряд

Помимо денежного вознаграждения участник акции получит бесплатную подборку кинолент на Blu-ray.

Американский сервис Cable готов заплатить $1000 поклоннику Marvel. Основное условия — посмотреть все 20 фильмов киновселенной подряд.

Помимо денег участник акции получит бесплатную подборку всех фильмов на Blu-ray, ведро для попкорна, кружку с Таносом и другие призы.

Основное условия конкурса — человек должен рассказывать о своём киномарафоне в социальных сетях, где у него больше всего подписчиков. Всего на просмотр фильмов уйдёт порядка 40 часов. Организаторы пообещали следить, чтобы фанат Marvel не уснул во время марафона, в рамках которого придётся посмотреть все части "Стражей галактики", "Железного человека", "Первого мстителя", "Тора", "Человека-муравья" и другие ленты.