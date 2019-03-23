В Татарстане запрет на зарядку телефонов на работе не продержался и недели

Ранее чиновники Балтасинского района запретили работникам муниципальных учреждений заряжать личную технику и пользоваться электрическим чайником на работе.

Служащие Балтасинского района Татарстана вновь могут пользоваться государственным электричеством для личных целей. Пресс-служба муниципального района сообщила, что запрет на зарядку личных мобильных на рабочем месте отменён.

— Второй абзац письменного указания руководителя исполнительного комитета № 723 от 18.03.2019 года в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменён, — сказано в документе.

Ранее назывались две причины ввести такое ограничение: экономия электроэнергии в органах муниципалитета и ужесточение требований пожарной безопасности.

Неожиданное постановление муниципальных чиновников было принято несколько дней назад, но стало широко освещаться в СМИ только сегодня, после чего и было отменено.

В конце прошлого года "Аэрофлот" запретил сотрудникам пользоваться мобильными телефонами на работе.