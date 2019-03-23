Медведчук заявил, что Зеленский имеет шансы на победу на президентских выборах

Читайте также

Медведчук заявил, что Зеленский имеет шансы на победу на президентских выборах

148

Виктор Медведчук и Владимир Зеленский. Коллаж: © L!FE. Фото: © Википедия

Украинский актёр уверенно держится в первой тройке рейтингов, составляемых разными службами.

У шоумена Владимира Зеленского серьёзные шансы на победу на предстоящих выборах президента Украины. Такое мнение высказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, актёру нет необходимости связываться с комиссиями, представительствами, ездить в поездки, заниматься агитацией или популяризацией, говорить про светлое будущее.

У него есть образ — Голобородько (учитель истории из телевизионного сериала. — Прим. Лайфа), и этот образ устоявшийся, известный, — сказал Медведчук.

Напомним, выборы главы Незалежной состоятся 31 марта. На пост президента претендуют 39 кандидатов. Зеленский — один из главных претендентов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×