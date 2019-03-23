Помпео заявил, что ситуацию с Крымом нельзя сравнивать с признанием Голан

Госсекретарь считает, что действия Дональда Трампа необходимы для защиты Израиля.

Ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля нельзя сравнивать с воссоединением Крыма с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире Sky News, заверив, что введение Вашингтоном санкций против РФ из-за полуострова не является "политикой двойных стандартов".

— Действия президента [США] по отношению к Голанским высотам — это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля, — отметил Помпео.

Госсекретарь считает, что действия Белого дома не нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. По его словам, у США благородные намерения, они являются "силами добра в регионе". Помпео добавил, что решение Дональда Трампа признать Голаны израильскими расширит возможности для стабильности во всём регионе.

Ранее американский президент публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. В Госдуме высказали опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание главы Белого дома безответственным.