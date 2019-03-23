Порошенко заявил, что Британия заключит соглашение с ЕС по примеру украинского

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Порошенко заявил, что Британия заключит соглашение с ЕС по примеру украинского

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Президент напомнил, что соглашение Киева включает в себя углублённую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Великобритания обратилась к Украине для изучения условий соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы использовать его как базу для соглашения с союзом после Brexit.

Оно является беспрецедентным соглашением. Сейчас Британия обращается к Украине, чтобы рассказали об условиях соглашения, чтобы взять его как базу, — передаёт его слова ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что соглашение Киева с союзом является беспрецедентным и включает в себя "углублённую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС".

Напомним, ранее Порошенко рассказал о "приближении" Украины к Евросоюзу и НАТО.

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