Мединский рассказал, какие фильмы стоит посмотреть россиянам

Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино является одной из его любимых криминальных комедий. Об этом он сказал в проекте телеведущей Софико Шеварднадзе "Просто о сложном" на IV Московском культурном форуме.
По мнению министра, одним из лучших фильмов о любви является "Весна на Заречной улице" ушедшего из жизни режиссёра Марлена Хуциева.
— Лучшее кино о любви? Их тысячи, например "Римские каникулы" с Одри Хёпберн и "Весна на Заречной улице", — сказал он.
Говоря о кинолентах, Мединский также посоветовал посмотреть фильм Фрэнсиса Форда Копполы "Крёстный отец".
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