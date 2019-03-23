Мединский выразил уверенность в победе Лазарева на Евровидении

Глава Минкульта России Владимир Мединский заявил, что надеется на победу певца Сергея Лазарева на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве. Слова министра из его интервью журналистке Софико Шеварднадзе на IV Московском культурном форуме приводит ТАСС.
— "Маша и Медведь", "Тату", сейчас ещё Сергей Лазарев победит на Евровидении, и мир его чуть-чуть узнает. Можно говорить, что то, что делают наши творцы, не очень соответствует общемировым трендам, — сказал он.
На этом же мероприятии Мединский заявил, что Сергей Шнуров "не понимает, что говорит", когда предлагает распустить Министерство культуры.
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