Композитор "Дэдпула" и "Безумного Макса" напишет музыку к новому "Терминатору"

Режиссёрское кресло будущей киноленты займёт Тим Миллер, который уже работал с Junkie XL.

Композитор Том Холкенборг (псевдоним — Junkie XL) напишет музыку к новому "Терминатору". Фильм станет перезапуском всей кинофраншизы. Об этом сообщает CB.

Полное название перезапуска — "Терминатор. Мрачная судьба" (Terminator: Dark Fate). Режиссёром фильма выступит Тим Миллер, который снимал первого "Дэдпула" (музыку для этого фильма писал Junkie XL).

Продюсер будущей кинокартины — Джеймс Кэмерон. Он пообещал возродить франшизу после того, как к нему вернулись права на "Терминатор". Подробности сюжета будущего фильма пока не озвучиваются, однако уже известно, что во многом он будет вдохновлён оригинальным "Терминатором".

В ленте "Терминатор: мрачная судьба" будет сниматься Шварцнеггер. Также в актёрском составе числится Линда Гамильтон (играла Сару Коннор в двух оригинальных фильмах). Нового терминатора сыграет Гэбриел Луна. Премьера будущей киноленты запланирована на 31 октября 2019 года.