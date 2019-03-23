СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина вновь попала в больницу. По данным "Экспресс-газеты", причиной госпитализации является то, что у 80-летней артистки отказали ноги.
Издание сообщает со ссылкой на собственные источники, что звезде советского кино стало плохо сразу после романтического путешествия с мужем — 71-летним музыкальным продюсером Бари Алибасовым.
В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с острым инфарктом. Тогда актриса провела в больнице чуть больше недели.
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