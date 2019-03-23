В Дамаске заявили, что США пожинают плоды успеха военных России и Сирии

Депутат считает, что цель заявления Вашингтона — взбудоражить общественное мнение.

Соединённые Штаты пожинают плоды успехов России и Сирии в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*, заявления Белого дома о полной победе над боевиками носят исключительно политический характер. Такое мнение выразила депутат парламента САР Ашвак Аббас, сообщает РИА "Новости".

— Если мы захотим посчитать, сколько раз США заявляли о победе над ИГИЛ, то это больше десятка раз, — сказала Аббас.

Она подчеркнула, что с ИГИЛ боролись ВКС России и сирийские военные, а не американцы.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Пентагон проинформировал президента США Дональда Трампа о полном уничтожении в САР боевиков группировки ИГИЛ. После этого о "конце халифата" заявил представитель поддерживаемых Соединёнными Штатами арабско-курдских отрядов Мустафа Бали.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.