В Кузбассе остановилась канатная дорога, застряли десятки туристов — видео

Причиной остановки, по предварительным данным, стала поломка в её механизме. Из-за этого не удалось подключить аварийный двигатель и пришлось просто снимать застрявших.

Тридцать восемь туристов застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Об этом сообщает газета "Кузбасс".

По данным издания, десятки туристов оказались заблокированными на высоте 8–10 метров и провисели порядка трёх часов над землёй. Причиной остановки канатки, по предварительным данным, стала поломка в её механизме, именно поэтому не удалось подключить аварийный двигатель и вновь запустить дорогу.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, они и сняли застрявших при помощи спецснаряжения. Точные причины поломки устанавливаются. Туристам, застрявшим на подъёмнике, компенсируют заплаченные за него деньги.

Операция по спасению прошла штатно.