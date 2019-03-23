В Кузбассе остановилась канатная дорога, застряли десятки туристов — видео

Тридцать восемь туристов застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Об этом сообщает газета "Кузбасс".
По данным издания, десятки туристов оказались заблокированными на высоте 8–10 метров и провисели порядка трёх часов над землёй. Причиной остановки канатки, по предварительным данным, стала поломка в её механизме, именно поэтому не удалось подключить аварийный двигатель и вновь запустить дорогу.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, они и сняли застрявших при помощи спецснаряжения. Точные причины поломки устанавливаются. Туристам, застрявшим на подъёмнике, компенсируют заплаченные за него деньги.
Операция по спасению прошла штатно.
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