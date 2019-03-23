Алибасов — о госпитализации Федосеевой-Шукшиной: Ничего у неё не отказало

По словам основателя группы "На-на", его жена чувствует себя прекрасно, а обследования она систематически проходит в силу возраста.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу в плановом порядке, информация СМИ о том, что у неё якобы отказали ноги, не соответствует действительности. Об этом заявил её супруг — продюсер Бари Алибасов.

— Ничего у неё не отказало! Это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят... Чувствует себя прекрасно, — цитирует основателя группы "На-на" Starhit.

Алибасов рассказал, что жена систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье, ведь ей 80 лет.

Ранее Лайф писал, что известный пародист Александр Песков перенёс операцию на поджелудочной железе. Она длилась пять часов.