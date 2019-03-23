Орбита МКС поднята перед запуском "Прогресса МС-11"

Коррекция орбиты станции была проведена при помощи двигателей другого российского корабля.

Орбиту Международной космической станции подняли на 1,2 километра перед запуском корабля "Прогресс МС-11". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦНИИмаша, в управлении которого находится Центр управления полётами.

Отмечается, что операция была выполнена при помощи двигателей пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10" — для формирования баллистических условий подлёта "Прогресса МС-11". Его старт запланирован на 4 апреля 2019 года с космодрома Байконур.

На борту Международной космической станции находятся российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американские Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кох, а также канадский астронавт Давид Сен-Жак.