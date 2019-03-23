Помощница Началовой рассказала о предсмертной просьбе певицы

Она связана с квартирой, доставшейся исполнительнице от бывшего мужа — футболиста Евгения Алдонина.

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева озвучила последнюю волю певицы.

— И ещё она меня просила помочь в одном вопросе, но им мы займёмся после похорон, я обязательно ей помогу в этом вопросе, — приводит слова Исаевой телеканал НТВ.

По её словам, Началова умоляла о помощи в решении вопроса с квартирой — певица боялась, что её дочь Вера останется без крыши над головой.

Как ранее писал Лайф, бывший гражданский муж — хоккеист Александр Фролов — подал на Началову в суд из-за связанных с недвижимостью претензий.

В 2015 году спортсмен отдал певице 20 миллионов рублей, так как хотел выкупить половину квартиры, доставшейся исполнительнице от футболиста Евгения Алдонина. Вскоре пара рассталась, а в 2018 году Началова заявила, что денег не получала, потому доли в квартире у Фролова нет.

Хоккеист утверждает, что у него есть расписка, в которой Началова заверяет, что берёт 20 миллионов рублей, выставляя квартиру в качестве гарантии.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. PR-директор исполнительницы заявила, что причиной смерти стал сепсис.