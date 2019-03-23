У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров потерявшего ход круизного лайнера

Судно стоит на якоре. На берегу спасатели организовали лагерь для приёма людей с корабля.

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает издание Verdens Gang.

На борту корабля — почти 1300 пассажиров, эвакуация идёт полным ходом. В район ЧП вылетели три вертолёта.

Как отмечается, лайнер стоит примерно в километре от берега, в месте, где очень мелко. В районе наблюдаются крупные волны, дует сильный ветер.

По данным сайта Marine Traffic, судно следовало из Тромсё в Ставангер.

Ранее в США порыв сильного ветра чуть не перевернул другой круизный лайнер.