Роман Костомаров назвал американских фигуристов инвалидами

По мнению спортсмена, присуждение Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью третьего места — на совести судей.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал результаты чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме. Он выразил сожаление, что россияне не завоевали больше медалей, и признался, что его больше всего возмущает бронза американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

— Третье место пары Хаббелл — Донахью? Они мне как пара танцевальная вообще не нравятся, мне даже неприятно смотреть на них. Поэтому то, что они в тройке, — на совести судей. Моё личное мнение — это не танцевальная пара, это какие-то инвалиды, — сказал Костомаров в интервью Sport24.ru.

По мнению фигуриста, американская пара хоть и выполняет все элементы, но внешне они ему "ужасно не нравятся".

Напомним, первое место в танцах на льду на чемпионате мира — 2019 в Сайтаме завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные награды. Для России это первая медаль на ЧМ в данной дисциплине за последние шесть лет.