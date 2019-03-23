Пушков назвал смехотворным высказывание Помпео о Крыме и Голанах

Доводы госсекретаря США Майка Помпео по поводу необходимости признать Голанские высоты за Израилем, но не считать Крым частью России смехотворны. Так считает российский сенатор, председатель Комиссии по информационной политике Алексей Пушков.

— США не признают российским Крым, который более 200 лет был в составе России, но готовы признать Голанские высоты, захваченные Израилем 50 лет назад, израильскими. Доводы Помпео смехотворны, — написал Пушков в своём Twitter-аккаунте.

Два дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Тогда Пушков назвал США главным похоронщиком международного права. Сегодня госсекретарь США назвал предложение Трампа необходимым для защиты Израиля.