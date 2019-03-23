В Калининграде при пожаре погиб восьмилетний мальчик

По факту гибели ребёнка организована доследственная проверка. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

В Калининграде при пожаре в двухуровневой квартире погиб восьмилетний мальчик. Его тело нашли на первом этаже жилого помещения в комнате, где находился очаг возгорания. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Родители и две трёхлетние сестры ребёнка в момент возгорания были в комнатах второго этажа квартиры.

— Мужчина и женщина получили ожоги, девочки надышались угарным газом, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае мальчик сжёг всю свою семью — он забежал в дом и плеснул в печку бензин.