В Калининграде при пожаре погиб восьмилетний мальчик

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В Калининграде при пожаре погиб восьмилетний мальчик

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Фото: © СУ СК России по Калининградской области

По факту гибели ребёнка организована доследственная проверка. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

В Калининграде при пожаре в двухуровневой квартире погиб восьмилетний мальчик. Его тело нашли на первом этаже жилого помещения в комнате, где находился очаг возгорания. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/suskpko?w=wall-135412524_883" target="_blank">СУ СК России по Калининградской области</a></p>

Родители и две трёхлетние сестры ребёнка в момент возгорания были в комнатах второго этажа квартиры.

Мужчина и женщина получили ожоги, девочки надышались угарным газом, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/suskpko?w=wall-135412524_883" target="_blank">СУ СК России по Калининградской области</a></p>

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае мальчик сжёг всю свою семью — он забежал в дом и плеснул в печку бензин.

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