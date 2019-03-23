Эксперты прогнозируют снижение ставок по вкладам уже через неделю

Крупные российские банки могут начать снижать ставки рублёвых вкладов и кредитов уже через неделю — после завершения 31 марта срока действия сезонных депозитов. Так считают опрошенные газетой "Ведомости" эксперты.

Представители банков утверждают, что для них решение Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых было ожидаемо. Данный прогноз уже учтён банками, поэтому ярко выраженного влияния на их процентную политику оно не окажет.

Газета отмечает, что до снижения ставок можно успеть разместить сбережения в рублях в крупных банках под ставку выше 8% годовых.