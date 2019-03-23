МИД рекомендовал россиянам избегать протестов "жёлтых жилетов"

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ избегать многолюдных мест во Франции, где вновь проходят протесты "жёлтых воротничков".

В центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста движения "Жёлтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, — говорится в обращении Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

#Франция - В центре Парижа и других городах страны проходит очередная акция протеста движения "желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/PRyPiPN1KM — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) March 23, 2019

"Жёлтые жилеты" начали демонстрации во Франции в декабре 2018 года. Активисты изначально требовали не повышать цены на бензин. С тех пор акции протеста проходят каждые выходные.

Так, сегодня в Париже полиция задержала уже 51 протестующего.