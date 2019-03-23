Радикалы в Киеве обложили администрацию президента траурными венками

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Радикалы в Киеве обложили администрацию президента траурными венками

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Фото: © Facebook/Нацкорпус

Главе государства передали обращение с требованием наказать виновных в коррупции.

Активисты "Национального корпуса" возложили венки к администрации президента Украины. Так они символически выразили то, что власть Петра Порошенко убивает страну.

Констатируем, что нынешняя власть убивает Украину, позволяя "Свинарчукам" безнаказанно грабить нашу страну, тем самым уничтожая её изнутри, — заявил Национальный корпус на своей странице в Facebook.

Акция "Национального корпуса" проходила сегодня на Майдане Незалежности. Она собрала тысячи человек. Люди вышли, чтобы потребовать от власти наказать чиновников из окружения президента Петра Порошенко, подозреваемых в коррупции.

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