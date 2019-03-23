Радикалы в Киеве обложили администрацию президента траурными венками

Главе государства передали обращение с требованием наказать виновных в коррупции.

Активисты "Национального корпуса" возложили венки к администрации президента Украины. Так они символически выразили то, что власть Петра Порошенко убивает страну.

— Констатируем, что нынешняя власть убивает Украину, позволяя "Свинарчукам" безнаказанно грабить нашу страну, тем самым уничтожая её изнутри, — заявил Национальный корпус на своей странице в Facebook.

Акция "Национального корпуса" проходила сегодня на Майдане Незалежности. Она собрала тысячи человек. Люди вышли, чтобы потребовать от власти наказать чиновников из окружения президента Петра Порошенко, подозреваемых в коррупции.