В Киеве в поездке Бойко и Медведчука в Москву увидели признаки госизмены

Депутаты призвали СБУ расследовать деятельность политиков, а также обслуживающих их "украинских СМИ".

Депутаты украинской партии "Народный фронт" резко осудили визит в Москву политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на сайте партии.

Депутаты считают, что контакты оппозиции Украины с российскими властями являются "публичной попыткой договориться о капитуляции Украины".

В партии отметили, что действия Бойко и Медведчука "имеют признаки государственной измены".

Ранее Лайф сообщал о встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После встречи в Службе безопасности Украины пообещали дать правовую оценку их визита в Россию.