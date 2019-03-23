На Украине усилили охрану границы с Россией перед выборами

Государственная пограничная служба Украины в связи с предстоящими выборами президента усилила меры безопасности на границе с Россией. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что усилены пограничные наряды как в пунктах пропуска, так и вне их.

С начала 2019 года на территорию Украины не пустили уже более 2 тысяч граждан РФ.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Трое главных претендентов на должность главы государства — шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.