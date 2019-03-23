В Госдуме назвали автопортретом нарисованную Макаревичем свинью

Читайте также

В Госдуме назвали автопортретом нарисованную Макаревичем свинью

770

Замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что нарисованная лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем свинья — это автопортрет.

<p>Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов</p>

Он, может, себя рисовал, автопортрет. На самом деле нас совершенно не волнует, что они там рисуют, — цитирует депутата "Говорит Москва".

<p>Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов</p>

Напомним, во время заседании общественного совета при Комитете Госдумы по культуре оператор Лайфа снял Макаревича за рисованием свиньи. В то время как его коллега певец Сергей Шнуров выступал с призывом разогнать Минкульт, фронтмен "Машины времени" был поглощён изображением хрюши в очках.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×