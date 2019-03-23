На Камчатке у здания правительства вывалили 8 тонн рыбных отходов — видео

Причиной произошедшего стала халатность водителя грузовика, он будет привлечён к ответственности.

В Петропавловске-Камчатском неподалёку от здания правительства края на дороге оказались тонны рыбных отходов — они вывалились из проезжавшего мимо грузовика. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Виновника произошедшего установили через систему видеонаблюдения комплекса "Безопасный город" и вскоре задержали. Им оказался водитель грузовой машины — он наряду с предприятием будет привлечён к ответственности.

— Именно из-за того, что недолжным образом был закреплён задний борт, порядка 8 тонн рыбных отходов оказались на дороге, — сказал зампредседателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко уточнил, что за нарушение городских правил благоустройства компании — владельцу грузовика грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. Мэр города отметил, что последствия случившегося практически ликвидированы.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил о недопустимости подобных инцидентов и поручил выяснить, почему отходы перевозили через исторический центр города.

Ранее Лайф писал, как в Новой Москве отходы из перевернувшегося мусоровоза частично заблокировали движение на трассе.