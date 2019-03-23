СМИ узнали, когда обнародуют итоговый доклад Мюллера по "российскому делу"

Спецпрокурор, который вёл это расследование почти 2 года, передал документ в Минюст.

Итоговые выводы по расследованию дела о вмешательстве России в выборы США опубликуют вечером 23 марта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник. Это будет ночь по московскому времени.

Уточняется, что спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, расследовавший дело о мифическом влиянии России в выборы президента США с 2017 года, передал итоговый отчёт генпрокурору США Уильяму Барру.

Как сообщает источник, сейчас Барр изучает выводы по делу. После он должен принять решение о полном или частичном обнародовании документа. Пока лишь известно, что Мюллер не выдвинул новых обвинений сторонникам Трампа в вопросе о якобы имевшем место сговоре с Россией.

Ранее Лайф сообщал, что спецпрокурор Мюллер покинет пост в ближайшие дни.