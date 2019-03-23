В Румынии задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

В Румынии задержали 31-летнего Шейна О'Брайана, который находился в списке самых разыскиваемых преступников Великобритании. Об этом сообщает британское Национальное криминальное агентство.
Полиция Лондона разыскивала мужчину в связи с убийством Джоша Хэнсона, которое произошло в баре столичного района Хиллингдон в октябре 2015 года.
Вскоре после случившегося О'Брайан покинул территорию Великобритании и стал "объектом международной охоты".
— О'Брайан провёл несколько лет оглядываясь, поскольку он был в центре обширной операции по его выслеживанию, — заявил глава отдела международных операций Национального криминального агентства Йен Кракстон.
Мужчину арестовали сотрудники национальной полиции Румынии, скоро будет начата процедура его выдачи Лондону.
Ранее Лайф писал об аресте в Барселоне другого мужчины из списка самых разыскиваемых преступников Великобритании — Джейми Экоурта.
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