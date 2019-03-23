В Румынии задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

Читайте также

В Румынии задержали одного из самых разыскиваемых преступников Великобритании

1125

Фото: © Sky News

Мужчину искали в связи с убийством, которое было совершено осенью 2015 года в одном из баров Лондона.

В Румынии задержали 31-летнего Шейна О'Брайана, который находился в списке самых разыскиваемых преступников Великобритании. Об этом сообщает британское Национальное криминальное агентство.

Полиция Лондона разыскивала мужчину в связи с убийством Джоша Хэнсона, которое произошло в баре столичного района Хиллингдон в октябре 2015 года.

Вскоре после случившегося О'Брайан покинул территорию Великобритании и стал "объектом международной охоты".

О'Брайан провёл несколько лет оглядываясь, поскольку он был в центре обширной операции по его выслеживанию, — заявил глава отдела международных операций Национального криминального агентства Йен Кракстон.

Мужчину арестовали сотрудники национальной полиции Румынии, скоро будет начата процедура его выдачи Лондону.

Ранее Лайф писал об аресте в Барселоне другого мужчины из списка самых разыскиваемых преступников Великобритании — Джейми Экоурта.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×