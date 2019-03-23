Тимошенко посулила Порошенко тюремный, а не президентский срок

Лидер "Батьковщины" рассказала об антикоррупционном расследовании, которое против президента Украины начали в Евросоюзе.

Украинскому президенту Петру Порошенко в свете уголовных расследований в Европе стоит задуматься не о том, как остаться на посту президента, и тем более не о том, как стать депутатом Европарламента, заявила лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко. Её слова приводятся на сайте партии.

— Я думаю, что после расследования этих кейсов по коррупции в ЕС ему надо думать об уголовной ответственности в ЕС, — сказала Тимошенко.

Как ранее писал Лайф, политик рассказала о нескольких уголовных делах, которые открыли в Евросоюзе в отношении Порошенко.

По словам Тимошенко, расследование ведут Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF).