Из ТЦ в Москве эвакуировано более 800 человек из-за сообщения об угрозе взрыва

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Из ТЦ в Москве эвакуировано более 800 человек из-за сообщения об угрозе взрыва

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Из столичного торгового центра XL эвакуировано более 800 посетителей и сотрудников после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, здание сейчас проверяют оперативные службы.

В конце января началась новая волна ложных сообщений о минировании различных учреждений. В частности, ранее анонимные электронные письма с угрозами взрыва получали телецентр "Останкино" и Центральный универсальный магазин. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.

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